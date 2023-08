Foot : Textor et Aulas en guerre ouverte, tirs croisés et actions judiciaires

Depuis le début de l'été, Textor et Aulas, brutalement évincé en mai de la direction du club, s'écharpent par médias interposés sur la situation financière de l'Olympique lyonnais.

La crise sportive de Lyon se double désormais d'une guerre ouverte entre le nouveau propriétaire du club, l'Américain John Textor et son ancien patron historique, Jean-Michel Aulas, avec des accusations de tromperie de l'un, une plainte en diffamation de l'autre assortie d'une saisie conservatoire.

La situation s'est envenimée au point que la société Holnest contrôlée par M. Aulas, a annoncé mercredi dans un communiqué avoir initié "plusieurs actions judiciaires pour préserver ses droits face aux manquements répétés de John Textor et d’Eagle Football".

"Il a caché des mauvaises nouvelles", a-t-il accusé en évoquant les risques liées aux règles de la DNCG, l'organe de contrôle financier du football français.

Holnest a "contesté ces allégations avec la plus grande fermeté", détaillant les échanges entre les deux parties au moment de la cession.

"Par ces propos, John Textor et Eagle Football cherchent - comme ils le font depuis plus d’un an - à se soustraire aux engagements auxquels ils sont pourtant contractuellement tenus envers Holnest", a accusé la holding de JMA.