Foot: Thierry Henry affirme avoir souffert de dépression

"J'ai menti pendant très longtemps parce que la société n'était pas prête à entendre ce que j'avais à dire", raconte le champion du monde 1998, désormais âgé de 46 ans, dans un entretien en anglais accordé au podcast "the Diary of a CEO", publié lundi.

Le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal affirme que ce mal-être l'a accompagné durant toutes ces années où il a brillé balle au pied, sans en avoir conscience.

"Tout au long de ma carrière, et depuis ma naissance, j'ai dû être en dépression", a déclaré Henry. "Est-ce que je le savais ? Non. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour y remédier ? Non. Mais je me suis adapté à un certain mode de vie", développe-t-il.

Dans la vie, "il faut poser un pied (devant) et puis un autre, et marcher. C'est ce qu'on me dit depuis que je suis jeune", explique-t-il. "Je n'ai jamais arrêté de marcher", sauf durant le Covid où là "je ne pouvais plus. Et là tu commences à réaliser".