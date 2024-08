Foot: Thierry Henry, joueur de légende et entraîneur auréolé d'une médaille olympique

Champion du monde puis d'Europe avec les Bleus et légende d'Arsenal, Thierry Henry a été l'un des plus grands joueurs de sa génération mais sa reconversion comme entraîneur a été plus mitigée jusqu’à la médaille d’argent olympique remportée lors des Jeux de Paris avec les Bleuets.

Il attaque le tournoi avec un groupe sans aucune référence et deux leaders de plus de 23 ans rattrapés in extremis: Alexandre Lacazette (33 ans) et Jean-Philippe Mateta (28 ans).

Olivier CHASSIGNOLE

Henry se mue alors en meneur d'hommes en guidant jusqu'au podium des Bleuets qu'il a lui-même surnommés les "fous".

"Il y a eu une histoire, une aventure humaine extraordinaire. Ce groupe-là, c'est à vie pour moi", déclare celui qui s'est forgé un fantastique palmarès en club et avec les Bleus.

Longtemps meilleur buteur de l'équipe de France (51 buts en 123 sélections) devant d'autres monstres sacrés tels que Raymond Kopa, Michel Platini et Zinédine Zidane, Thierry Henry s'est fait doubler en 2022 par Olivier Giroud (57 buts).