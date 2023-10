Foot: trois mois après son départ du PSG, Christophe Galtier signe au Qatar

Le technicien de 57 ans prend la tête du champion du Qatar la saison dernière, après une année parisienne marquée par un bilan sportif mitigé et une fin très agitée.

Des accusations de racisme, relatives à son passage à l'OGC Nice lors de la saison 2021-2022 sont venues s'ajouter à des résultats sportifs décevants et ont scellé son sort aux yeux des dirigeants du club de la capitale.

L'aventure parisienne s'est terminée le 5 juillet dernier pour le Marseillais, passé par Saint-Etienne, Lille et Nice en tant qu'entraîneur principal, qui succédera donc à l'ancien international argentin Hernan Crespo à Al-Duhail.

Des désillusions successives, symbolisées par les éliminations précoces en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern et de la Coupe de France contre l'OM lui ont coûté sa place, à un an de la fin de son contrat.

- Procès en décembre -

L'affaire a éclaté après la révélation par le journaliste indépendant Romain Molina puis la radio RMC d'un mail, que l'AFP n'a pas pu authentifier, adressé à la direction du club niçois par l'ancien directeur sportif Julien Fournier, avec qui Galtier entretenait des relations exécrables.

Fournier y rapportait ces propos attribués à l'entraîneur: "+Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe+" ; "+Il m'a fait état de sa volonté de changer en profondeur l'équipe en précisant aussi qu'il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans+".