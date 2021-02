Foot: Upamecano va rejoindre le Bayern la saison prochaine (Bayern)

Le défenseur international français du RB Leipzig Dayot Upamecano jouera au Bayern Munich la saison prochaine, a annoncé vendredi le directeur sportif du club bavarois Hasan Salihamidzic, cité par le quotidien Bild.

"Je peux (confirmer), et nous en sommes très heureux", a déclaré Salihamidzic, "nous savions que nous avions une très forte concurrence".

Chelsea était notamment cité parmi les destinations possibles du joueur de 22 ans, trois fois déjà sélectionné en équipe de France. Il devrait remplacer au Bayern l'Autrichien David Alaba, dont le départ en fin de saison est acquis, alors que Jérôme Boateng, autre défenseur central, arrive aussi en fin de contrat en juin.

Le club champion d'Allemagne et d'Europe devra lever la clause de départ d'un montant de 43 millions d'euros, rappelle pour sa part le magazine Kicker, généralement très fiable, qui annonce également le transfert comme définitif.

Le directeur sportif du RB Leipzig Markus Krösche, interrogé vendredi soir à la mi-temps du match de Bundesliga Leipzig-Augsbourg, n'a pas directement confirmé: "En gros oui, il a une clause de départ et ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de décision", s'est-il contenté de lâcher: "Je ne peux pas en dire plus, parce que nous avons un match de Ligue des champions (contre Liverpool ndlr) la semaine prochaine et qu'il ne faut pas tout mélanger".

- "Vision de carrière" -

A Munich, Upamecano viendra renforcer un très fort contingent français, puisque six tricolores évoluent actuellement sous les couleurs du Rekordmeister: les quatre internationaux Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, ainsi que l'ex-Marseillais Bouna Sarr et le jeune talent de 18 ans formé au Paris SG Tanguy Nianzou.

"Upamecano, a expliqué Salihamidzic à Bild, est un jeune joueur de 22 ans dont les qualités sont déjà extraordinairement développées. J'ai toujours été convaincu que nous avions une proposition intéressante pour lui: nous lui avons présenté notre vision de sa carrière au Bayern."

"La semaine dernière à Doha j'ai encore parlé avec toutes les parties prenantes. A la fin d'un long processus, le joueur, sa famille et le management ont été convaincus que le FC Bayern était le bon partenaire pour lui", a-t-il ajouté.

Le jeune homme formé au RB Salzbourg avant d'arriver à Leipzig en 2017 s'apprête en effet à rejoindre l'actuel meilleur club du monde, qui vient de décrocher au Qatar jeudi soir le Mondial des clubs, sixième trophée en moins d'un an après le triplé coupe-championnat-Ligue des champions et les deux supercoupes d'Allemagne et d'Europe.

Il aura rapidement une chance de s'y imposer. Avec les départs de Boateng et Alaba, il ne restera plus au Bayern comme spécialistes du poste que l'international allemand Niklas Süle et le champion du monde français Lucas Hernandez. Tanguy Nianzou, à 18 ans, n'est jusqu'ici pas encore en mesure de revendiquer un poste de titulaire.