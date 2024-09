Foot: Vincent Labrune plébiscité à la tête de la LFP malgré les vents contraires

Après avoir promis d'obtenir un milliard d'euros par saison, et vu son appel d'offres échouer, la LFP a dû ravaler ses ambitions et vendre les matches de L1 pour un total annuel de 500 millions d'euros environ à DAZN et beIN Sports.

"C’est un score non négligeable, bien supérieur à celui d’il y a quatre ans, qui montre que le football professionnel français s'est réunifié pour se remettre immédiatement au travail", a réagi Labrune en conférence de presse après son élection. "Les urnes ont parlé et nous en somme très satisfaits."

Conscient de cet échec, Labrune a d'ores et déjà promis de réduire les dépenses de la LFP, souvent épinglée pour un train de vie important. "On doit diminuer nos frais de fonctionnement pour augmenter l'assiette de répartition de clubs. Dans ce cadre-là, celui qui doit donner l'exemple, c'est le président de la LFP qui lui aussi devra faire des gestes importants en termes de révisions à la baisse de sa rémunération", a-t-il assuré.

Le vote du CA a été sans appel: 14 voix pour Labrune, 2 pour Linette et un vote blanc.

- "Victoire sans appel" -

"C'est une victoire sans appel (pour Vincent Labrune), je suis forcément déçu et un peu sonné", a réagi Cyril Linette, qui "continue de penser que ce (que propose le président reconduit) n'est pas le bon modèle, que le football français doit revoir son produit, ses charges, sa relations aux fans, sa gouvernance et qu'il faut plutôt un vrai manager d'entreprise".

Malgré les nombreuses tempêtes traversées en quatre ans - l'accord controversé avec CVC, un fonds d'investissement luxembourgeois, qui a apporté 1,5 milliard d'euros au football français, contre environ 13% de ses recettes commerciales à vie - et les non moins nombreuses critiques sur sa gestion du football français, Labrune, soutenu indéfectiblement par Nasser Al-Khelaïfi, l'influent président du Paris-SG, est parvenu à garder le soutien de la très grande majorité des présidents de clubs de Ligue 1 et quelques uns de Ligue 2.

Et ceux qui n'étaient plus en phase avec lui, comme le président de Lens, Joseph Oughourlian, ont préféré jeter l'éponge et ne pas se représenter au Conseil d'administration, laissant le champ libre à Labrune et ses partisans.

"La Ligue, les familles et les clubs ont décidé que Vincent Labrune reste président. C'est le meilleur président qu'on a. On va continuer à travailler ensemble pour changer les choses", a commenté Nasser Al-Khelaïfi.

- "Mascarade" -

"Je n'ai qu'un mot à dire, c'est une mascarade", a lâché pour sa part Jean-Michel Roussier, patron du Havre, en opposition frontale avec Labrune.

De son côté, le syndicat des joueurs, l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP), estime que "la réélection de Vincent Labrune doit s'accompagner des profondes réformes qui permettront au football professionnel français d'entrer dans une nouvelle ère", notamment avec "un vrai dialogue social" et une "nécessaire refonte du calendrier international".

Labrune assure avoir entendu les critiques en énumérant les chantiers auxquels il va s'atteler "dès demain matin": "renforcer le poids des clubs dans la gouvernance" et "accélérer le succès" de DAZN en "appuyant fort dans la lutte contre le piratage."