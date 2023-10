Foot: Vinicius Jr lié au Real Madrid jusqu'en 2027

"Le Real Madrid et Vini Jr. sont parvenus à un accord pour la prolongation du contrat du joueur, qui est lié au club jusqu'au 30 juin 2027", déclare le club merengue dans un communiqué.

Le Brésilien Vinicius Jr, 23 ans, a prolongé jusqu'en 2027 son contrat avec le Real Madrid, où il est arrivé en juillet 2018 en provenance de Flamengo au Brésil, a annoncé mardi le club espagnol, qui le considère comme un de ses joueurs "les plus importants".

Selon la presse espagnole, cette prolongation de contrat de son attaquant, recruté en 2018 au Flamengo pour 45 millions d'euros, était acquise depuis la saison dernière. Son nouveau contrat serait assorti d'une clause libératoire d'un milliard d'euros.

Depuis son arrivée, à l'âge de 18 ans, Vinicius Jr a disputé 158 matches de Liga avec le Real Madrid, pour 36 buts, dont deux depuis le début de la saison. Il est "devenu l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid ces dernières années", s'est félicité le club dans son communiqué.

"Dans le club de mes rêves jusqu'en 2027 et pour plus de trophées ensemble", écrit son son compte Instagram le jeune joueur, qui a déjà remporté depuis son arrivée une Ligue des champions, deux Coupes du monde des clubs, deux titres de champion d'Espagne et une Coupe d'Espagne avec les Merengue.