Foot: Völler prolonge comme directeur sportif de l'Allemagne jusqu'en 2026

Völler a également assuré l'intérim de quelques jours comme sélectionneur à la fin de l'été 2023, entre la mise à l'écart de Hansi Flick (10 septembre) et la nomination de Julian Nagelsmann (22 septembre).

"Au cours des 14 mois qui viennent de passer depuis ma nomination, je suis aperçu que mes responsabilités à la DFB me tenaient de jour en jour plus à coeur. Ce qui était au début le sentiment d'une obligation envers l'Allemagne, la fédération et la sélection, est devenu depuis longtemps, un souhait personnel", a expliqué Völler, cité dans le communiqué de la Fédération.

Pour Andreas Rettig, membre de la direction de la DFB, la prolongation du contrat de Völler jusqu'à la fin du Mondial-2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet), est un "signal positif" vers le sélectionneur Julian Nagelsmann, "avec qui nous souhaitons également travailler sur le long terme".