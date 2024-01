Football: Beckenbauer, défenseur libre

"Avant Beckenbauer, rappelle Sylvain Kastendeuch, ancien libero du FC Metz, les défenseurs étaient des destructeurs ou des empêcheurs de jouer. Lui a apporté une dimension offensive et technique qui n'existait pas. Il avait la clairvoyance et la capacité de construire le jeu."

Mort dimanche à l'âge de 78 ans, Franz Beckenbauer, l'un des rares à avoir été champion du monde à la fois comme joueur et comme sélectionneur, est entré dans la légende en révolutionnant son poste de défenseur central.

Avant la révolution du "Kaiser" (l'empereur), le défenseur évoluant à ce poste jouait un cran en-dessous de ses partenaires, juste devant le gardien de but, comme une sorte de dernière lame. Beckenbauer, formé au milieu de terrain, l'a fait remonter de deux crans, au-dessus de la défense, comme un premier meneur de jeu.

C'est pendant les années 1960 et 1970, tandis que l'Ajax et les Pays-Bas de Johan Cruyff métamorphosaient le football en le rendant "total", que le double Ballon d'or allemand a fait entrer dans une nouvelle dimension ce poste de libero, imaginé à la base dans le football italien.

Bixente Lizarazu, très proche de Beckenbauer, alors dirigeant, qui l'avait fait venir au Bayern de Munich en 1997, explique: "En Allemagne, dans une défense à trois ou à cinq, il y avait deux stoppeurs - des défenseurs +à l'ancienne+ qui découpaient les attaquants - et Beckenbauer, dans son rôle de libero, qui amorçait une relance après la récupération du ballon."

"Il pouvait le faire grâce à une excellente technique. Joueur, il alliait qualité de passes et de percussions. Il n'était pas simplement technique, il était un excellent défenseur", poursuit l'ancien latéral gauche, champion du monde (1998) et d'Europe (2000) avec l'équipe de France et vainqueur d'une Ligue des champions (2001) avec le Bayern.

- Dans les dix meilleurs joueurs du monde -