Le Ballon d'Or ne sera pas attribué en 2020

Pour la première fois depuis 1956, le Ballon d'Or, récompense individuelle la plus prestigieuse du football, ne sera pas attribué en 2020, a annoncé lundi France Football, l'organisateur du trophée.

"L'équité qui prévaut pour ce titre honorifique ne pourrait être préservée, notamment au niveau statistique et également de la préparation puisque tous les aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés à la même enseigne, certains ayant vu leur saison amputée radicalement, d'autres non", a expliqué l'hebdomadaire.

"Nous ne souhaitions pas apposer au palmarès une astérisque indélébile du style 'trophée remporté dans des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire du Covid-19'. Nous préférerons toujours une petite entorse (à notre histoire) à une grosse cicatrice", a poursuivi l'organisateur. "C'est la première fois, depuis 1956, que le Ballon d'Or fait une pause. La parenthèse ne nous enchante pas mais nous semble la plus responsable et logique. Protéger la crédibilité et la légitimité d'une telle récompense, c'est aussi veiller à son irréprochabilité dans le temps".

"Seulement deux mois (janvier et février), sur les onze généralement requis pour se faire une opinion et départager les meilleur(e)s, c'est beaucoup trop peu pour jauger et juger, étant donné que les autres matches se sont déroulés - ou se dérouleront - ensuite dans d'autres conditions et formats (huis clos, cinq remplacements, Final 8 européen sur un seul match) trop éloignés du panorama habituel", a encore expliqué France Football.

L'an passé, Lionel Messi avait été sacré pour la sixième fois.

Palmarès du Ballon d'Or masculin:

1956: Stanley Matthews (ENG)

1957: Alfredo Di Stefano (ESP)

1958: Raymond Kopa (FRA)

1959: Alfredo Di Stefano (ESP)

1960: Luis Suarez (ESP)

1961: Omar Sivori (ITA)

1962: Josef Masopust (CZE)

1963: Lev Yachine (URSS)

1964: Denis Law (SCO)

1965: Eusebio (POR)

1966: Bobby Charlton (ENG)

1967: Florian Albert (HUN)

1968: George Best (NIR)

1969: Gianni Rivera (ITA)

1970: Gerd Müller (GER)

1971: Johan Cruyff (NED)

1972: Franz Beckenbauer (GER)

1973: Johan Cruyff (NED)

1974: Johan Cruyff (NED)

1975: Oleg Blokhine (URSS)

1976: Franz Beckenbauer (GER)

1977: Alan Simonsen (DEN)

1978: Kevin Keegan (ENG)

1979: Kevin Keegan (ENG)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (GER)

1982: Paolo Rossi (ITA)

1983: Michel Platini (FRA)

1984: Michel Platini (FRA)

1985: Michel Platini (FRA)

1986: Igor Belanov (URSS)

1987: Ruud Gullit (NED)

1988: Marco van Basten (NED)

1989: Marco van Basten (NED)

1990: Lothar Matthäus (GER)

1991: Jean-Pierre Papin (FRA)

1992: Marco van Basten (NED)

1993: Roberto Baggio (ITA)

1994: Hristo Stoïchkov (BUL)

1995: George Weah (LBR)

1996: Matthias Sammer (GER)

1997: Ronaldo (BRA)

1998: Zinédine Zidane (FRA)

1999: Rivaldo (BRA)

2000: Luis Figo (POR)

2001: Michael Owen (ENG)

2002: Ronaldo (BRA)

2003: Pavel Nedved (CZE)

2004: Andrei Shevchenko (UKR)

2005: Ronaldinho (BRA)

2006: Fabio Cannavaro (ITA)

2007: Kaka (BRA)

2008: Cristiano Ronaldo (POR)

2009: Lionel Messi (ARG)

2010: Lionel Messi (ARG)

2011: Lionel Messi (ARG)

2012: Lionel Messi (ARG)

2013: Cristiano Ronaldo (POR)

2014: Cristiano Ronaldo (POR)

2015: Lionel Messi (ARG)

2016: Cristiano Ronaldo (POR)

2017: Cristiano Ronaldo (POR)

2018: Luka Modric (CRO)

2019: Lionel Messi (ARG)