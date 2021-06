Football: le légendaire Sergio Ramos quitte le Real Madrid

Sergio Ramos, le légendaire capitaine du Real Madrid, va quitter le club espagnol où il officie depuis seize ans et avec lequel il a gagné quatre Ligues des Champions et cinq Championnats d'Espagne.

Une cérémonie en hommage au défenseur central, dont le contrat expire le 30 juin, aura lieu jeudi à 10h30 GMT en présence du président du Real Madrid Florentino Pérez, a annoncé mercredi le club dans un communiqué. Cette cérémonie sera suivie d'une conférence de presse virtuelle du joueur.

Entretemps, Ramos a modifié mercredi la légende de son compte Twitter, en mettant le blason du Real Madrid accompagné du mot "merci".

Ramos, 35 ans, porte depuis 2005 le maillot du club merengue avec lequel il a gagné notamment quatre fois la Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018) et cinq fois la Liga (2007, 2008, 2012, 2017, 2020).

Cette annonce met fin aux spéculations sur l'éventuelle prolongation de Ramos, qui n'a pas été retenu par le sélectionneur espagnol Luis Enrique pour disputer l'Euro.

"Après quelques mois foutus et une saison atypique et particulière de ce que j'ai vécu dans toute ma carrière, vient s'ajouter l'Euro", avait déclaré Ramos dans un message sur ses réseaux sociaux en mai lorsqu'il avait appris qu'il n'était pas convoqué.

"Cela me fait mal de ne pas avoir pu aider davantage mon équipe et de ne pas défendre l'Espagne mais, dans ce cas, il vaut mieux se reposer, bien récupérer complètement et, l'année prochaine, revenir comme nous l'avons toujours fait", avait-il ajouté.

Selon la presse espagnole, le Real Madrid proposait au joueur un an supplémentaire assorti d'une diminution de salaire de 10%, alors que Ramos souhaitait prolonger pour deux ans.

Sa destination n'est pas évoquée dans le communiqué du club.

Originaire de Camas, dans la banlieue de Séville en Andalousie (sud), Ramos a été formé au FC Séville. Il y a fait ses débuts professionnels en 2004-2005 lors d'une unique saison avant de rejoindre à 19 ans le Real Madrid, qui l'avait acquis pour 27 millions de euros.

- "La fin d'une époque" -

Défenseur central intraitable, il est aussi un buteur grâce à son excellent jeu de tête. Il a inscrit plus de cent buts avec le Real Madrid en seize saisons.

Il a également été un élément-clé de l'équipe d'Espagne championne du monde en 2010 et d'Europe en 2008 et 2012. Il a marqué 23 buts en 180 sélections.

En 16 saisons sous le maillot merengue, Sergio Ramos a remporté 22 titres, répartis en 4 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 4 Coupes du Monde des Clubs, 5 Ligues espagnoles, 2 Coupes du Roi et 4 Super Coupes d'Espagne.

Ramos est le deuxième homme le plus titré de l'histoire du Real Madrid, seulement dépassé par le légendaire Paco Gento, lequel reste à 87 ans le président d'honneur du club.

Avec ses 671 matchs et 101 buts, Ramos est le quatrième joueur à avoir le plus souvent défendu le maillot merengue, derrière Raul Gonzalez, Iker Casillas et Manolo Sanchis.

Sa dernière saison au Real Madrid a été perturbée par de nombreuses blessures. Il a été blessé à la cuisse droite, au mollet gauche et aux ischio-jambiers gauches. Il a aussi contracté le Covid-19.

Les réactions à son départ n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux : "La plus grande légende de l'histoire du Real Madrid s'en va. Je te souhaite le meilleur dans ta prochaine étape, mon frère", a écrit le footballeur allemand Mesut Özil, ancien coéquipier de Ramos au Real.

"C'est la fin d'une époque", notait pour sa part l'ancien joueur merengue et désormais commentateur Alvaro Benito.