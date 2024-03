Foot/PSG: Barcola, un rebond avant les Bleus ?

"Je les regardais quand j'étais plus jeune. Je m'en inspire beaucoup. Ils me donnent beaucoup de conseils sur le terrain et à l'entraînement", a-t-il confié la semaine dernière en conférence de presse.

Depuis, le joueur a séduit par sa percussion, sa qualité de dribble et son aptitude à amener des occasions de but, incarnant une forme d'équivalent, sur le côté gauche, d'Ousmane Dembélé.

"Il faut contrôler le temps de jeu pour les joueurs très explosifs comme Dembélé ou Mbappé, ils ont une vitesse hallucinante qui implique des risques. Cela implique de les faire jouer plus ou moins de minutes", a expliqué mardi Luis Enrique en conférence de presse, qui devra faire encore sans le capitaine Marquinhos et Marco Asensio, forfaits.

A l'aise techniquement et saignant malgré son physique assez frêle, Barcola n'est pas non plus avare de replis et de pressing défensifs, ce qu'apprécie beaucoup Luis Enrique.

- "Marge de progression" -

"Nous voulons une ligne stable, ce n'était pas le pire joueur après Newcastle et ce n'est pas non plus le meilleur actuellement. Il a une grosse marge de progression", avait souligné l'entraîneur après le match complet de Barcola contre Lens (2-0).

"Dans mon ancien club, je jouais plus à droite. Plus jeune, je jouais numéro 9. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens le plus à l'aise à gauche. C'est là où je suis au maximum de mes capacités", a expliqué l'ailier, qui a inscrit un magnifique but contre la Real Sociedad lors du 8e de finale aller de Ligue des champions (2-0), mi-février, affirmant avoir "beaucoup de liberté" sur le terrain.

"Je peux attaquer comme j'ai envie", a également glissé Barcola, qui a joué plus de 1.700 minutes depuis le début de la saison et en est à trois buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues.

Mais depuis ces bonnes prestations, l'international Espoir, qui a signé jusqu'en 2028 à Paris, marque le pas, à l'image de son match contre Reims (2-2), dimanche.

Cette baisse de régime intervient au moment où l'équipe de France A enregistre les forfaits de Kingsley Coman et Christopher Nkunku, blessés.

"Je suis déjà content de ce que j'arrive à faire. L'équipe de France passera par mes performances. Je dois être le meilleur possible sur le terrain et si cela doit arriver, cela arrivera", espère-t-il.