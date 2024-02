Foot/UEFA: Ceferin annonce son départ en 2027 et prend tout le monde de court

"J'ai décidé il y a environ six mois que je ne prévoyais plus de me présenter en 2027. La raison est qu'après un certain temps, chaque organisation a besoin de sang neuf, mais principalement parce que j'ai été loin de ma famille pendant sept ans maintenant", a-t-il expliqué en conférence de presse, dans une déclaration en forme de contre-pied total.

"Je ne voulais pas révéler mes pensées auparavant, car premièrement, je voulais voir le vrai visage de certaines personnes et je l'ai vu. Je ne voulais pas influencer le Congrès", a ajouté celui qui avait succédé en septembre 2016 à Michel Platini, emporté par une affaire de paiement suspect concernant la Fifa.

Il faut dire que le projet, finalement validé par le Congrès, moins la voix de l'Angleterre, avait provoqué de nombreux remous au sein de l'instance.