France-Portugal: "Il n'y a pas eu beaucoup d'étincelles", regrette Deschamps

"Il n'y pas eu beaucoup d'étincelles", a pointé le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps après le match nul dimanche en Ligue des nations (0-0) contre le Portugal à Saint-Denis, où les Français ont été "solides" mais étaient "censés pouvoir mieux attaquer".

Q: Y a-t-il de la frustration à ne pas avoir su trouver l'ouverture ?

R: "Non, pas de frustration. Le résultat me paraît logique de par ce qu'il s'est passé sur le terrain. C'était un match solide, très tactique où les deux défenses ont pris le pas. On est à peu près à égalité sur toute la ligne de statistiques. Ce n'est pas un mauvais match, on a eu un peu plus de maîtrise en 2e période sans pour autant créer des décalages ou avoir des occasions. Je m'attendais à ce type de match face à une telle équipe compacte. Il n'y a pas eu beaucoup d'étincelles. On a un bon équilibre, mais on doit être capable d'être plus dangereux offensivement. C'est un match plus statique, plus verrouillé aussi, avec peu d'occasions. Le système nous a permis d'avoir la possession mais sans créer suffisamment de danger. Mais c'est sans doute aussi dû à cette équipe du Portugal."

Q: N'avez-vous pas eu envie de modifier votre animation en cours de match ?

R: "On peut toujours changer, mais je ne voyais pas de joueur en difficulté. Changer pour changer, sincèrement je ne suis pas persuadé qu'on aurait fait mieux. On était censé pouvoir mieux attaquer, c'est sûr, mais cela passe par là aussi, par des problèmes dus a un adversaire, à une opposition. Heureusement qu'on a des difficultés avant les échéances qui nous attendent l'année prochaine."

Q: Le trio offensif Griezmann-Giroud-Mbappé vous a-t-il semblé perfectible ?

R: "La perfection, on ne peut jamais l'atteindre, si on peut s'en approcher... Antoine a été beaucoup mieux en deuxième période, Kylian on l'a moins vu car il était surveillé aussi. On avait moins de profondeur, l'adversaire a pris des dispositions aussi. Evidemment qu'on peut faire mieux. Mais vous vous attendiez sans doute à voir plus Cristiano Ronaldo aussi."

Q: L'arrêt de Hugo Lloris a la dernière minute devant Ronaldo fait-il de lui l'homme du match ?

R: "Il a l'arrêt à faire qui est décisif. Après, cela fait-il de lui l'homme du match ? C'est difficile de ressortir un joueur offensif d'un côté ou de l'autre. C'est eux qui ont eu cette dernière opportunité, heureusement qu'Hugo a été présent, comme il l'est souvent avec nous."

Q: Presnel Kimpembe, rarement titulaire en Bleu, a-t-il réussi son test en muselant Ronaldo ?

R: "Ce n'était pas un test, cela fait longtemps qu'il est avec nous. Certes, il ne commençait pas les matches. La situation a évolué pour lui à Paris, il enchaîne plus. Il a toujours cette qualité athlétique, il a ajouté plus de concentration, et tant mieux, malgré cette petite relance qui aurait pu nous faire du mal sur la fin. Il a été solide comme le secteur défensif dans son ensemble."

Propos recueillis en conférence de presse