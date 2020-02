Francesco Totti annonce ENFIN sa reconversion (vidéo)

Francesco Totti, légende de l'AS Rome partie à la retraite en mai 2017, a lancé deux entreprises de scouting et de management. L'Italien de 43 ans l'a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mardi.

"Une nouvelle aventure débute", a-t-il écrit dans un film promotionnel pour ses deux compagnies, dénommées IT Scouting et CT10. "Je suis fier d'annoncer la fondation de ces deux entreprises de consultance et d'assistance aux joueurs et aux clubs, basées à Rome".



Totti avait effectué ses débuts avec les Giallorossi à l'âge de 16 ans en 1993. Il les a aidés à remporter le titre de Serie A en 2001 et a mis fin à sa carrière de joueur en mai 2017. Il a ensuite rejoint l'encadrement du club avant de le quitter en juin 2019, se déclarant peu impliqué dans l'activité du club.