Francesco Totti bientôt de retour à l'AS Rome? La légende du club italien se confie

Francesco Totti, légende de la Roma où il a joué pendant 24 ans avant d'en être un dirigeant jusqu'en juin 2019, pense que, "tôt ou tard", il renouera avec le club de football qui vient de changer de propriétaire.



"Il est naturel de penser que, tôt ou tard, la Roma et moi nous nous retrouverons. Mais je ne fixe pas le moment, et surtout je n'attends pas que cela arrive en restant assis sans rien faire chez moi", affirme l'ex-international italien dans une interview publiée mardi par le quotidien La Repubblica.



Totti avait démissionné l'an dernier de ses fonctions de dirigeant, en conflit avec le propriétaire américain James Pallotta et avec la direction, à qui il reprochait de le tenir à l'écart des décisions.



Mais la vente cet été du club à un autre homme d'affaires américain, Dan Friedkin, pourrait poser les bases d'une réconciliation entre l'ex-capitaine, 43 ans, devenu entre temps agent de joueurs, et son équipe de toujours.



"Dan Friedkin a compris très vite une chose essentielle: à Rome, le propriétaire doit être physiquement présent. L'annonce que son fils Ryan viendra vivre ici va dans la bonne direction. Pallotta a commis des erreurs parce qu'il décidait sur la base d'informations rapportées", estime Totti dans La Repubblica.



"Pour le moment, il n'y a aucun contact" avec les nouveaux patrons, précise toutefois la légende romaine, qui se dit prêt à aller "prendre un café" avec eux.



A la mi-août, dans son communiqué actant le rachat du club, Dan Friedkin avait assuré qu'il serait "très présent à Rome" pour suivre les dossiers concernant "une équipe qui représente une partie vitale de l'âme" de la ville.



Âgé de 54 ans, il est basé à Houston, au Texas et est à la tête d'une holding regroupant une douzaine d'entreprises active notamment dans la vente d'automobiles, l'hôtellerie et les loisirs.