Furieux, le père de Neymar enrage après la blessure de son fils

Le papa de Neymar, Neymar Pai, s'est exprimé sur Instagram, hier soir, après la blessure de son fils. Ce dernier est sorti sur civière contre Lyon après un tacle violent de Thiago Mendes, exclu dans la foulée.

Sur Instagram, il a tenu à exprimer son ras-le-bol, alors que certains avancent que Neymar provoque trop et récolte, finalement, ce qu'il a semé. "Jusqu’à quand ce sera la faute de la victime ?", s'interroge d'abord le Brésilien. "Pourquoi faut-il toujours attendre la 7, 8 ou 9e faute pour intervenir ? Pourquoi a-t-on besoin du VAR pour constater ce genre d’agression ? On a laissé faire tout le match alors que des tacles violents et irresponsables étaient commis sur le terrain. A-t-on besoin de blesser un joueur pour agir honnêtement ?", a-t-il poursuivi, en relayant l'image de l'impact qui a blessé son fils.

Le PSG, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, craint en réalité de devoir se passer de son génie créatif pour cette phase décisive, qui débutera le 16 février.

