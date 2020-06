Futur joueur de Barcelone, cette pépite portugaise impressionne avec un but exceptionnel (vidéo)

Francisco Trincao a impressionné son monde, hier soir, lors du match opposant son club de Braga au Vitoria. L'ailier a en effet nettoyé la lucarne adverse d'une merveille de frappe à distance, qui a mystifié le gardien.

Trincao est un futur joueur de Barcelona, qui n'a pas hésité à miser 31 millions d'euros sur cette pépite portugaise. Il rejoindra le club cet été et devrait profiter des structures de formation comme d'autres l'ont fait avant lui. Ce but ne fait que renforcer un peu plus sa cote de popularité !