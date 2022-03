Futur transfert en vue? Lionel Messi pose avec un maillot de Boca Juniors floqué à son nom

Après des mois à tirer la grimace au Paris-Saint-Germain, Lionel Messi a retrouvé le sourire en sélection samedi soir. L'Argentine s'est imposée 3-0 face au Vénézuela dans les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde pour laquelle l'Albiceleste est déjà qualifiée.

Auteur du 3e but de son équipe, Lionel Messi a été acclamé par tout le stade de la Bombonera de Boca Juniors où avait lieu le match.

Loin des sifflets à son encontre entendus au Parc des Princes après l'élimination en Ligue des Champions, Messi avait le sourire entouré des siens.

Après la rencontre, le vice-président du club de Boca et ancienne idole du foot argentin Juan Roman Riquelme, est descendu dans les vestiaires pour offrir à son ami Messi un maillot du club jaune et bleu, floqué de son nom et du numéro 10 qui porte en sélection.

Le journal argentin Olé raconte que Riquelme et Messi avaient déjà parlé avant le match. Les deux hommes auraient même une très bonne relation depuis des années et échangeraient régulièrement sur Whatsapp.

Les deux légendes du football argentin se sont rencontrées alors qu'ils étaient coéquipiers au sein de l'équipe nationale (ensemble ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2006, puis ont joué la Copa America 2007 et ont gagné les Jeux Olympiques de Pékin en 2008) et ont prolongé leurs échanges avec quelques voyages de Juan Roman Riquelme en Espagne où il lui a rendu visite et lui a même présenté son fils Agustin.

Lionel Messi possède un contrat qui le lie jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG. Après cela, nul ne sait de quoi l'avenir du septuple Ballon d'Or sera fait. Un retour au pays n'est pas à exclure, reste à voir si ça sera à Boca Juniors.