Gain de temps, chambrage: des ramasseurs de balles font le buzz lors du choc Celtic-Rangers (vidéos)

Le Celtic a frappé un grand coup mercredi soir lors de la 22e journée de Scottish Premiership en battant largement les Rangers (3-0) pour prendre les commandes de la D1 écossaise de football au détriment de son grand rival de Glasgow.

Le Celtic, privé d'un dixième titre consécutif la saison dernière par les Rangers, a pris une petite revanche en dominant son historique rival. Le Japonais Reo Hatate a inscrit un doublé (5e, 42e) et l'Israélien Liel Abada (44e) a scellé l'issue du match avant même la mi-temps. Pour parvenir à s'imposer, les locaux ont aussi pu compter sur l'aide des ramasseurs de balles.

Ces jeunes fans ont en effet fait le buzz sur les réseaux sociaux en raison de quelques gestes inattendus. Sur le premier but, on voit notamment deux garçons chambrer le portier des Rangers. Plus tard, un ramasseur va dégager un ballon plus loin pour éviter que les Rangers ne puissent repartir trop rapidement à l'assaut des buts adverses.

Au classement, les troupes de l'Australien Ange Postecoglou dépassent l'équipe du Néerlandais Giovanni van Bronckhorst, qui a remplacé Steven Gerrard, artisan du titre parti entraîner Aston Villa. Le Celtic compte 57 points, les Rangers 56.