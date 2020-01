Gangnam Style et orthographe: petit malaise lors d'une annonce de transfert à Montpellier (vidéo)

Le club de Montpellier a annoncé hier la signature de Yun Il-Lok, un attaquant coréen qui signe librement après l'expiration de son contrat à Yokohama. La vidéo d'annonce, publiée sur les réseaux sociaux, crée un petit malaise chez les supporters.

Montpellier accueille un nouvel attaquant venu tout droit de Corée du Sud: Yun Il-Lok, 27 ans, s'est engagé avec le club français. Une bonne nouvelle annoncée au travers de deux petites vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux du club.

L'une d'entre elles crée un petit malaise au sein du public local. On y aperçoit en effet un membre du club saluer le joueur au rythme du Gangnam Style, célèbre musique coréenne, improvisant même la danse de la musique qui avait fait le tour du monde. Ce dernier ne parvient pas non plus à orthographier correctement le nom du joueur dans ce petit sketch d'accueil.

Au final, rien de mal, mais les réactions, elles, sont mitigées. Un petit écart pour Montpellier, qui espère maintenant pouvoir profiter du talent de l'international sud-coréen.