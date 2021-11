Une prolongation XXL: l'entraîneur de l'Angleterre devient le sélectionneur le mieux payé d'Europe

Gareth Southgate restera encore l'entraîneur de l'Angleterre pour quelques années. Le technicien des Three Lions a signé un nouveau bail jusqu'en 2024, s'assurant de disputer la Coupe du Monde au Qatar et de tenter d'emmener les siens jusqu'à l'Euro 2024 en Allemagne. Il avait déjà participé à la Coupe du Monde 2018 (demi-finale) et atteint la finale de l'Euro 2020.

Cette prolongation, selon le Sun et le Telegraph, lui permet de devenir le sélectionneur le mieux payé du continent. En effet, son salaire va être doublé, atteignant les 7,1 millions d'euros bonus compris, plus que les 6,5 millions perçus par Hansi Flick avec l'Allemagne, par exemple. Une fameuse enveloppe pour l'Anglais, qui rêve d'offrir à son pays un trophée international.