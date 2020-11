Gerard Piqué adresse un joli message de soutien à... Zinho Vanheusden (vidéo)

Zinho Vanheusden, qui souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou, a commencé sa rééducation cette semaine. Le capitaine du Standard devrait pour rappel être écarté des terrains au moins six mois.

Dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, le jeune Diable Rouge a toutefois montré qu'il était loin d'être découragé.

S'il a notamment déjà réalisé des exercices dans le centre de Lieven Maesschalk, spécialisé dans les blessures liées au sport de haut niveau, Zinho Vanheusden a aussi montré les exercices étonnants qu'il réalise à la maison, dans ses escaliers.

Ces dernières heures, il a par ailleurs reçu un message de soutien de la part de... Gerard Piqué, le défenseur star du FC Barcelone. "Salut Zinho, j'espère que tu vas bien, que tu vivras une bonne revalidation et que tu reviendras plus fort. Bye bye mon ami", a dit l'international barcelonais dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. De quoi donner encore un peu plus de force à Vanheusden pour revenir plus fort.