Une petite blague et tout s'emballe: l'histoire incroyable de l'arrivée de Buffon au PSG

En 2018, Gianluigi Buffon surprenait tout le monde en quittant la Juventus, son club de coeur, pour tenter l'aventure au PSG. Un transfert qui est parti d'une simple blague faite à son agent.

Gianluigi Buffon semble tout simplement infatigable. Le gardien de 43 ans continue à courir derrière les records à la Juventus, où il a retrouvé de la sérénité et endosse un rôle de mentor en plus de celui de joueur. Mais en 2018, la légende italienne tentant une rare escapade en rejoignant le PSG.

Le journal L'Équipe a recueilli les explications de l'ancien gardien parisien, qui est revenu sur les coulisses de ce transfert étonnant. L'idée, à l'époque, était de raccrocher définitivement les crampons. Il l'avait d'ailleurs déjà fait savoir à sa direction. Mais tout a changé lors d'une réunion avec son agent. "Vers le mois de mars, mon agent vient à Turin et on discute. Il me demande si je veux vraiment arrêter. Je lui dis oui, et en plaisantant, j'ajoute: 'Bon, si le Real Madrid, le PSG ou le Barça t'appelle, tu me le dis.' C'était une blague", répond Buffon.

Une blague qui va finalement accoucher d'un transfert. "Trois semaines plus tard, il m'appelle: 'Gigi, Tu irais au PSG?' J'ai répondu: 'Laisse-moi réfléchir trois ou quatre jours, je dois voir avec ma famille, les enfants, comment m'organiser, ce qu'ils en pensent.' Je voulais aussi parler au président de la Juve", explique Buffon. Et contre toute attente, sa famille l'encourage à tenter l'aventure. "Mes enfants, ils étaient fous de joie. 'Ouah, tu vas à Paris, il y a Mbappé, Neymar, Verratti, Marquinhos', a encore détaillé le gardien de la Vieille Dame. Je pensais qu'ils seraient un frein et au contraire, il me poussent à le faire".

La hantise de la C1

Buffon ne restera finalement qu'un an à Paris, revenant ensuite à la Juventus. Il se souvient d'ailleurs très bien de la sortie humiliante, en Ligue des Champions, face à Manchester United. "Je m'impute une erreur incroyable, une erreur que, avec l'expérience que j'avais, je n'aurais pas dû faire", commence le gardien, battu par deux fois par Romelu Lukaku.

Pour rappel, les Parisiens l'avaient emporté 0-2 à Old Trafford avant de s'incliner 1-3 au retour. "Mentalement, ce soir-là, dans l'approche du match, dans la concentration, je n'ai pas été le «Gigi» habituel, se souvient-il. Je n'ai pas eu la force ou l'énergie de percevoir qu'on préparait ce match de manière trop légère. Et peut-être pour ne pas faire le vieux lourd qui saoule tout le monde, je n'ai pas dit: 'Oh les gars on n'y est pas, on n'a pas la bonne mentalité'. Moi aussi, je me suis laissé prendre", précise-t-il ensuite.

Selon lui, le PSG actuel n'a pas à craindre qui que ce soit. "À la Juventus, cela ne serait pas arrivé. Nous avons joué ce match comme si c'était une formalité. Nous avons cédé à la superficialité et à la sérénité", commence d'abord l'Italien. "Mais il ne manque rien au PSG. Ils font partie des rares équipes qui peuvent battre tout le monde. S'il y avait une limite, c'est de prendre certaines choses pour acquises", estimant que Leonardo, de retour au club, avait considérablement réduit ce risque.