Gianluigi Buffon retourne sa veste après avoir critiqué Cristiano Ronaldo

Il y a quelques jours, Gianluigi Buffon avait surpris en critiquant l’apport qu’a eu Cristiano Ronaldo à la Juventus. L’ex-Parisien avait jugé que l'ADN du club avait changé avec l'arrivée du Portugais et que, de fait, il avait été plus nuisible que profitable à la Vieille Dame.

Gigi Buffon a tenu à rectifier ses propos qui avaient déclenché une polémique. "J'ai dit qu'un certain ADN avait été perdu avec lui parce que je le pense, et après une réflexion plus approfondie, je peux dire que ce n'est clairement pas la faute de Cristiano, car il est le meilleur et quand vous signez un joueur de ce calibre, vous savez dans quoi vous vous engagez", a clarifié l'Italien.

Si le champion du monde a déchargé le quintuple Ballon d'Or, il n'en reste pas moins convaincu que l'ADN de son club a changé et pointe...certains de ses autres partenaires. "A mon avis, beaucoup de joueurs n'étaient pas prêts à partager un certain type d'expérience. Que cela vous plaise ou non, tout le monde se sent comme Cristiano et cela ne devrait jamais arriver, surtout dans un club comme la Juve. Quand il est arrivé à Turin, je suis allé à Paris. Et quand je suis revenu, j'ai vu quelque chose de différent, ça ne m'a pas rappelé ce que j'avais laissé derrière moi", a lancé le portier.