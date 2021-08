Le club de Dries Mertens signe avec une marque de luxe (photos)

Le club de Dries Mertens a annoncé un partenariat avec la marque Giorgio Armani.

Alors que la Juventus a dévoilé ce matin son troisième maillot au design particulier, le club de Naples a aussi fait une annonce concernant ses maillots.

Le club de Dries Mertens a annoncé que la marque EA7 de Giogio Armani est le "nouveau sponsor technique" de l'équipe.

"L'accord prévoit, pour la première fois, l'étude de la créativité des tenues de match officielles et du matériel technique" détaille le club napolitain qui annonce que d'autres couleurs seront bientôt présentées. "Les uniformes comprennent les maillots officiels des joueurs , avec le fond bleu caractéristique et d'autres couleurs qui seront bientôt présentés par les mêmes joueurs également à travers une vidéo qui sera disponible sur le web, à la télévision et dans les cinémas napolitains."

Une présentation de maillot qui sonne très belge avec notre Diable Dries Mertens (qui est le meilleur buteur de l'histoire du club) et Victor Osimhen, passé par Charleroi avant de rejoindre le LOSC puis Naples pour 70 millions d'euros.