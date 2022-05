Giroud écarté, Pogba absent et un petit nouveau: voici la liste des Bleus pour la Ligue des Nations

L'équipe de France disputera quatre matches de Ligue des nations en juin sans Olivier Giroud, non sélectionné, ni Paul Pogba, en "phase de récupération" et dont l'absence profite à Boubacar Kamara, appelé pour la première fois, selon la liste dévoilée jeudi par Didier Deschamps.

Courtisé selon la presse par le Sénégal, pays de son père, le milieu défensif de Marseille (22 ans), passé par toutes les sélections françaises chez les jeunes, est convoqué pour la première fois par le sélectionneur des Bleus, à six mois du Mondial-2022 au Qatar.



Le joueur de l'OM remplace numériquement Pogba, blessé à un mollet il y a un mois et privé de compétition depuis, dans un milieu de terrain stable aux côtés de N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Mattéo Guendouzi et Aurélien Tchouaméni.



Dans une liste légèrement élargie, à 24 joueurs contre 23 habituellement, "Bouba" a été préféré notamment à Eduardo Camavinga (19 ans), auteur d'une première saison prometteuse au Real Madrid. L'ancien Rennais devra attendre avant de retrouver l'équipe de France, comme l'ailier du FC Barcelone Ousmane Dembele, plus revu sous le maillot tricolore depuis sa blessure à l'euro l'été dernier.



Karim Benzema retrouve quant à lui le groupe France deux mois après avoir été contraint au forfait. Giroud, appelé en renfort en mars, fait les frais de ce retour au sein d'une ligne d'attaque où se maintient Christopher Nkunku, novice lors du précédent stage. Les défenseurs William Saliba et Jonathan Clauss, devenus également internationaux en mars, figurent aussi dans la liste.



Chez les gardiens, Deschamps a reconduit son trio de mars avec Mike Maignan (N.2) et Alphonse Areola (N.3) derrière le capitaine Hugo Lloris. L'équipe de France, sacrée en Ligue des nations en octobre, remet son titre en jeu avec quatre premiers matches de groupe du 3 au 13 juin face à l'Autriche, le Danemark et la Croatie, deux fois. Il s'agit de l'avant-dernier rassemblement avant la Coupe du monde au Qatar, dont le coup d'envoi est prévu en novembre.