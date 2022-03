Glissades, ange dans la neige, vent: le match de l'absurde a eu lieu ce weekend aux États-Unis (vidéos)

Le duel entre le New England Revolution et Salt Lake City fait beaucoup parler. Ce match de MLS s'est joué ce weekend et a vu deux équipes monter sur la pelouse et disputer un match malgré des conditions météo totalement folles. La pelouse était en effet recouverte de plusieurs centimètres de neige. Le vent s'est aussi mêlé à la fête, freinant régulièrement les ballons.

Des images géniales sont donc à voir dans ce match. Entre glissades en série, ballons perdus à cause du vent et un joueur qui, une fois au sol, dessine un ange dans la neige. Salt Lake City l'a finalement emporté 2-3.