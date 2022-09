Gravement blessé? Dani Alves dément une fausse information lancée... par son club

Dani Alves a dû se poser quelques questions ce jeudi en découvrant dans la presse qu'il était blessé aux ligaments du genou. L'info est partie d'un communiqué de son club, qui avait mal compris la situation.

C'est une journée un peu particulière que Dani Alves a passé hier (jeudi). Le joueur le plus titré de l'histoire évolue actuellement dans le club mexicain des Pumas.

Son club a annoncé, dans un communiqué, que le Brésilien souffrait "d'une blessure au ligament collatéral médial de son genou droit, qui est toujours en cours d'évaluation par l'équipe médicale du club" et qui l'empêchait de participer au prochain match de l'équipe. Une information reprise massivement par les médias mexicains et brésiliens.

Mis au courant, le joueur a rassuré tout le monde et a démenti l'information de son propre club sur Twitter. "Allez porter la poisse à quelqu'un d'autre ! À l'entraînement, à la veille du voyage, mon ami Diogo m'a percuté. Par mesure de précaution, nous avons décidé de ne pas nous déplacer jusqu'au dernier match, car il n'y a plus rien en jeu. Nous n'avons pas de grand objectif pour lequel nous battre. En fin de compte, nous avons pris la décision de ne pas voyager. Mais... Dieu merci, tout va bien, tout est calme".

Visiblement, la fausse information a beaucoup amusé le latéral qui n'en a pas du tout voulu aux médias. "Content que ce ne soit rien de grave ! Dites aux Pumas qu'ils nous ont fait peur", rigole le compte de TNT Brésil qui a rapporté l'information. "Que celui qui n'a jamais eu de mauvaise journée jette la première pierre. C'est bon, tranquille", répond-il en accompagnant son message d'émojis qui pleurent de rire.

Après s'être rendu compte de son erreur, le club a commniqué à nouveau pour s'excuser et détailler comment la situation a pu arriver. "Pour clarifier le malentendu sur la blessure de notre joueur Dani Alves, le club informe : le joueur a reçu un coup au genou à la fin de l'entraînement et par précaution n'a pas voyagé pour affronter le FC Juarez. La blessure nécessite un traitement de base et du repos. En raison d'un manque de communication et du déplacement de l'équipe à Ciudad Juarez, de mauvaises informations ont été publiées. Pour cette erreur, nous présentons nos excuses à Dani Alves."

À 39 ans, Alves devrait disputer sa quatrième Coupe du monde avec sa sélection dont il a porté le maillot à 124 reprises. À condition d'être appelé par le sélectionneur.