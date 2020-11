Gros coup dur pour Ansu Fati: le jeune prodige du Barça indisponible plusieurs mois

L'attaquant du FC Barcelone, Ansu Fati, sera sur la touche pour une période évaluée à quatre mois, a annoncé son club. Le jeune international espagnol a été opéré lundi d'un ménisque du genou gauche. Il entame maintenant une longue période de revalidation.

Fati, qui vient d'avoir 18 ans, est avec quatre buts le meilleur buteur du Barça dans le championnat d'Espagne. Fati a également marqué en Ligue des Champions. Il a effectué ses débuts avec l'équipe nationale d'Espagne en septembre et marqué d'emblée un but. L'ailier s'est blessé samedi lors du match gagné contre le Real Betis Séville (5-2). Fati était initialement sélectionné par le sélectionneur espagnol Luis Enrique pour le match amical contre les Pays-Bas à Amsterdam et les deux derniers matchs de la Ligue des Nations. Fati a inscrit 5 buts et donné deux assists en dix rencontres jouées cette saison.

