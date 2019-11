Gros coup dur pour Fabinho et Liverpool

Touché mercredi à une cheville, le milieu défensif de Liverpool, Fabinho, sera absent jusqu'au début de l'année prochaine, a indiqué le club vendredi sur son site internet.



Remplacé à la 18e minute de jeu, sorti en boitant et retourné directement aux vestiaires, l'ancien monégasque souffre d'une blessure ligamentaire occasionnée par une chute après un contact avec un adversaire.



"Le joueur sera indisponible jusqu'au Nouvel an", écrivent les Reds dans leur communiqué.



À 26 ans, le Brésilien s'est imposé comme une pièce centrale dans les bonnes performances de Liverpool, même s'il est moins mis en lumière que le trio d'attaquants ou Virgil van Dijk en défense.



Les hommes de Jürgen Klopp n'ont pas perdu un seul match de championnat qu'il a démarré comme titulaire depuis son arrivée il y a 18 mois.



Son absence est d'autant plus dommageable que Liverpool, entre le championnat, la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue et la Coupe du Monde des clubs au Qatar, aura 10 matches à disputer d'ici au 31 décembre.