Gros coup dur pour Matz Sels: le Diable Rouge indisponible plusieurs mois

Le gardien belge de Strasbourg Matz Sels s'est rompu le tendon d'Achille gauche mercredi lors d'une séance d'entraînement et devrait être indisponible "plusieurs mois", a annoncé le club alsacien de L1.



Le gardien de 28 ans doit être opéré rapidement.



Le Racing, 10e du classement la saison passée, estime l'indisponibilité du joueur "à plusieurs mois".



La convalescence habituelle pour ce type de blessure dure de quatre à six mois.



A cinq semaines du lancement de la saison, prévu le 23 août à Lorient, c'est un "coup dur pour Matz Sels et le Racing", regrette le club, qui perd son gardien titulaire depuis deux saisons.



Bingourou Kamara, 23 ans, titulaire lors de la campagne victorieuse en Coupe de la Ligue en 2018/2019, devrait prendre la place de Matz Sels durant son absence.



Le vétéran japonais Eiji Kawashima, qui évoluait la saison passée avec l'équipe réserve la plupart du temps, devrait quant à lui devenir gardien N.2 en attendant le retour du Belge.



Matz Sels a plusieurs fois été appelé en équipe nationale belge comme doublure de Thibault Courtois, mais il n'est jamais entré en jeu avec l'équipe A.