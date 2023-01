Gros malaise à Al-Nassr: Cristiano Ronaldo se fait détruire par une maman et pourrait déjà être suspendu

Cristiano Ronaldo ne pourra peut-être pas effectuer ses débuts avec Al-Nassr, jeudi contre Al Taee. En novembre, le Portugais a écopé d'une suspension de deux matchs de la part de la Fédération anglaise (F.A.) et comme il a quitté Manchester United, Ronaldo n'a pas encore purgé cette peine.

Selon les statuts de la FIFA, la fédération d'un autre pays doit veiller à l'exécution de la peine. Toutefois, dans une déclaration, la Fédération internationale a indiqué que dans ce cas, c'est à la fédération saoudienne de déterminer si elle maintient ou non la sanction. En avril, après le match de championnat perdu contre Everton, Ronaldo a arraché un téléphone portable des mains d'un supporter qui le filmait. Le Portugais a eu beau s'excuser, il a été condamné des mois plus tard.

En apprenant la nouvelle, la maman de la victime a d'ailleurs décidé de régler ses comptes avec le Portugais. "La moindre mention de son nom me fait bouillir le sang. Il ne nous a jamais formulés, à moi et à mon fils Jacob qui est autiste, des excuses convenables. Quand il m'a appelé en avril après que c’est arrivé, il ne faisait que se vanter. Tout était à propos de lui", a lancé Sarah Kelly, interrogée par le Daily Mail.

Elle va même encore plus loin. "Je pense qu'il aurait dû prendre sa retraite et tous nous laisser en paix. Il a été abandonné par Manchester United et le Portugal, a encore lâché la maman du supporter d’Everton. C’est clair que les gens commencent à voir quel genre de personne il est. Il nous a causé beaucoup de stress, à moi et à Jacob, et j'en ai été victime. Nous nous sommes sentis comme des criminels tout du long et non comme le clan des innocents", a poursuivi la maman, très remontée sur CR7.

Ronaldo vient de signer un contrat avec Al-Nassr jusqu'à l'été 2025. Le Portugais gagnerait 200 millions d'euros sur les 30 prochains mois. Ce montant pourrait augmenter considérablement si l'Arabie saoudite est autorisée à accueillir la Coupe du monde 2030 avec son soutien.