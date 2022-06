Grosse galère pour Marco Verratti: l'Italien s'est fait cambrioler dans la maison... de Ronaldo

Marco Verratti est actuellement en vacances en Espagne. Et tout ne se passe pas très bien, puisque l'international italien a récemment été victime d'un cambriolage. Le Diario de Ibiza révèle en effet que des voleurs se sont introduits dans la maison de vacances occupée par le milieu de terrain. Ils ont réussi à passer sans forcer la porte et se sont emparés d'un butin estimé à 3 millions d'euros, comprenant notamment de nombreux bijoux et de l'argent liquide.

La maison en question est mise à disposition par Ronaldo, le Brésilien, le temps des vacances de Verratti et sa famille. De quoi renforcer encore un peu plus le malaise de la situation.