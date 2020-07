Grosse tension à Barcelone: transféré contre son gré, ce joueur part au clash avec le club

Arthur, qui a signé il y a quelques semaines à la Juventus, rejoindra le club italien en fin de saison. Il doit dès lors terminer son contrat à Barcelone, qui court jusqu'à la fin de la saison en cours. Mais le milieu brésilien n'a pas l'intention de poursuivre l'aventure en Catalogne.

Arthur ne reviendra peut-être plus au FC Barcelone. Le journal AS annonce que le Brésilien ne s'est pas présenté hier au traditionnel dépistage, rendu obligatoire dans le cadre du protocole de reprise du championnat espagnol. Et pour cause: Arthur a déjà bouclé son transfert à la Juventus, conclu contre son gré, et souhaite ne plus avoir à porter la vareuse catalane. Il est d'ailleurs parti au Brésil pour ses vacances.

Mais le club, lui, compte sur son joueur pour la fin de la saison et la Ligue des Champions. Les agents du joueur négocient une rupture de contrat immédiate mais le Barça envisage déjà des sanctions disciplinaires envers son joueur brésilien. Une tension bien inutile au Barça, qui traverse déjà une période compliquée. La relation entre les deux parties s'étaient déjà refroidies après la décision du joueur de manquer le match face à Alavès pour une prétendue douleur à la cheville.