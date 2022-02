Guerre en Ukraine: le propriétaire de Chelsea participe aux négociations entre les Russes et Ukrainiens

L'homme d'affaires russe Roman Abramovitch, propriétaire de longue date du club de football anglais Chelsea FC, participe aux négociations entre la Russie et l'Ukraine qui se tiennent pour tenter de mettre fin au conflit armé entre les deux pays. Le milliardaire, considéré comme un proche du président russe Vladimir Poutine, a répondu à une demande de l'Ukraine.



"Je peux confirmer que Roman Abramovitch a été approché pour contribuer aux discussions sur une solution pacifique et qu'il a répondu positivement", a déclaré une porte-parole de la délégation ukrainienne, sans donner plus de détails sur le rôle exact de l'homme d'affaires. Son influence serait cependant "limitée". Un porte-parole de M. Abramovitch lui-même a également confirmé que l'oligarque avait été approché par Kiev. M. Abramovitch a annoncé au cours du week-end qu'il remettait le club de Chelsea aux administrateurs de ses associations caritatives, probablement afin d'éviter toute sanction de la part du gouvernement britannique.

> Les dernières actualités de la guerre en Ukraine