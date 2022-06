Guinée: Pogba accueilli par des milliers de fans avant un match caritatif

L'international français Paul Pogba a été accueilli mardi par des milliers de supporters à son arrivée à Conakry, capitale de la Guinée, le pays d'origine de ses parents.

Les fans se sont massés le long du trajet du cortège de plusieurs véhicules du champion du monde né en France de parents guinéens. "Pogba l'enfant du pays", "bon retour en Guinée, Paul", ont-ils scandé selon un correspondant de l'AFP.

Arrivé autour de 10H00 (locales et GMT) à l'aéroport, Pogba, vêtu d'un boubou et d'un chéchia local, a salué la foule depuis son véhicule au toit ouvrant. La file de véhicules, encadrée par la gendarmerie, a causé des embouteillages sur la voie menant à Kaloum, quartier administratif et des affaires de Conakry.

"Ça fait onze ans que je ne suis pas revenu ici. J'ai dit qu'on allait venir pour aider la Guinée, pour que la Guinée avance. Je viens aider mon pays", a-t-il dit, aux côtés de sa maman et de l'ambassadeur de France en Guinée.

Il a dit vouloir que "le pays soit heureux, pour nous et pour nos enfants aussi, pour la future génération". Malgré les richesses de son sous-sol, la Guinée est un des pays parmi les plus pauvres au monde. Elle a été dirigée pendant des décennies par des régimes autoritaires ou dictatoriaux depuis son indépendance vis-à-vis de la France en 1958, et est à nouveau gouvernée par des militaires depuis un putsch en 2021.

Pogba doit jouer mercredi un match de charité dans un stade de Conakry avec d'anciennes gloires, dont le Sénégalais El Hadji Diouf, l'Ivoirien Kader Keita, le sélectionneur guinéen Kaba Diawara ou le Français Vikash Dhorasoo.

Son séjour en Guinée est organisé par une association locale, "48 heures pour la Guinée", qui lutte pour un meilleur accès à l'eau, la santé et l'éducation.

Le milieu français doit rejoindre la saison prochaine un nouveau club après la fin de son contrat cette année avec Manchester United (Premier League) où il était arrivé en 2016.