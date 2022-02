Harry Maguire marque de la tête, Leeds inscrit deux buts en 24 secondes: Manchester United passe une après-midi bizarre (vidéo)

Les Red Devils de Manchester United ont eu chaud ce dimanche à Leeds. Les Mancuniens affrontaient l'équipe entraînée par Marcelo Bielsa dans le cadre de la 26e journée de Premier League.

Les hommes de Ralf Rangnick menaient 0-2 à la pause. L'ouverture du score est venue sur corner (ce qui n'était plus arrivé pour Manchester depuis janvier... 2021) sur une tête d'Harry Maguire, le capitaine tellement décrié de cette équipe.

Les Red Devils vont garder leur avance jusqu'à la 53e minute, moment où Rodrigo envoie le ballon dans un angle parfait au fond des filets de David De Gea. Un but qui parait chanceux et qui rappelle celui de Jan Vertonghen contre le Japon à la Coupe du monde, mais un but quand même !

En pleine bourre, les joueurs de Leeds vont recoller au score à peine 24 secondes après que le ballon a été remis en jeu. Un coup de massue pour Manchester United qui va réussir à garder les pieds sur terre.

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo vont progressivement retrouver leurs esprits et parviendront à reprendre l'avantage un quart d'heure plus tard grâce à Fred. Deux minutes avant la fin, Anthony Elanga va sceller la victoire des visiteurs 2-4.

Ces quatre buts marqués sont une première sous Ralf Rangnick et Manchester United n'avait plus marqué quatre buts à l'extérieur depuis tout juste un an (18 février 2021, en Ligue Europa, contre la Real Sociedad).

Grâce à cette victoire, Manchester United (4e) garde quatre points d'avance sur la 5e place occupée par West Ham.