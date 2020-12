Le Real Madrid est dans le rouge: Hazard et Courtois pourraient à nouveau baisser leur salaire

Le Real Madrid, qui avait déjà obtenu de son vestiaire une baisse salariale généralisée pour répondre à la crise du covid, va sans doute devoir réitérer l'opération. Les prévisions budgétaires inquiètent la direction.

La crise du covid-19 n'aide pas non plus les clubs de football. Partout en Europe, les bilans économiques sont difficiles et les joueurs sont souvent appelés à la rescousse. Au Real Madrid, par exemple, comme dans tant d'autres clubs, les joueurs avaient accepté de baisser leur salaire pour soulager les finances.

Nous apprenons aujourd'hui, au travers de la presse espagnole, que les prévisions économiques du Real Madrid ne sont pas bonnes. En effet, le club s'attend à perdre 14% de son budget pour la saison 2020-2021. Une très mauvaise nouvelle qui pourrait forcer la direction à relancer la demande.

Hazard, Courtois et les autres joueurs pourraient ainsi à nouveau recevoir une demande de baisse salariale temporaire. Cela concernerait aussi le staff, y compris Zinedine Zidane. Cela pourrait en partie dépendre du retour du public dans les stades, ce qui génèrerait à nouveau des rentrées importantes.

