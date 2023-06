Hijab dans le foot: le gouvernement assure être "mobilisé" pour la laïcité, la droite veut une loi

"Je suis totalement mobilisée avec la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour le respect strict de nos principes républicains dans le sport, en particulier la laïcité et la neutralité du service public", a sobrement déclaré la Première ministre devant l'Assemblée nationale.

Le gouvernement est "totalement mobilisé" pour le respect de la laïcité dans le sport, a évacué mardi Elisabeth Borne, sans se prononcer toutefois sur la loi réclamée par la droite et l'extrême droite, très critiques sur l'hypothèse du port du hijab par les footballeuses sur le terrain.

En outre, la ministre des Sports signera dans les prochaines semaines "des partenariats avec les fédérations pour renforcer la formation des référents (sur la) lutte contre le séparatisme et les atteintes à la laïcité".

Sans dire s'il faudrait légiférer dans le sport comme à l'école, elle a assuré que le gouvernement allait "renforcer les contrôles à la rentrée" et "(n'hésiterait pas) à fermer des clubs qui promeuvent une idéologie radicale ou séparatiste".

- "Coup de boutoir" -

Pendant l'audience, le rapporteur public, qui dit le droit et dont l'avis est généralement suivi, est allé dans leur sens, en émettant un bémol pour le cas de la sélection nationale. Il a recommandé l'annulation de cet article et demandé que la FFF modifie son règlement.

Mais le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit "très opposé" à ce que la plus haute juridiction administrative française donne raison au collectif. Il a dénoncé "les associations communautaristes", qui veulent selon lui donner "un coup de boutoir contre la République". "On n'a pas à porter des vêtements religieux quand on fait du sport", a-t-il insisté sur RTL.