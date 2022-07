Hope Solo, ancienne gardienne des USA, lourdement condamnée pour conduite en état d'ivresse

L'ancienne gardienne de but américaine Hope Solo a été condamnée lundi par un tribunal de l'État américain de Caroline du Nord à 30 jours de prison pour conduite en état d'ivresse. Elle a également été condamnée à une peine de 24 mois avec sursis et à une amende totale de 3.100 dollars pour couvrir les tests de laboratoire.

Fin mars, l'ancienne star du football de 40 ans a été retrouvée ivre par la police locale de Winston-Salem (Caroline du Nord) dans sa voiture sur le parking d'un grand magasin. Ses jumeaux de deux ans se trouvaient sur le siège arrière, tandis que l'ancienne gardienne de but de haut niveau était apparemment inconsciente lorsque les agents l'ont trouvée.

Selon le rapport de police, les forces de sécurité ont été alertées par un passant qui a vu Solo assise dans la voiture, le moteur tournant et les jeunes enfants sur le siège arrière. Elle a ensuite refusé un test d'alcoolémie, à la suite duquel un échantillon de sang a été prélevé. L'ancienne championne du monde et championne olympique a été menottée par la police, puis placée dans une cellule. Elle a été libérée peu après. Solo a plaidé coupable au tribunal.

L'enquête a montré qu'elle avait trois fois le taux d'alcool légal. Les accusations d'abus sur enfant et de résistance à l'arrestation ont été abandonnées. Hope Solo est une légende vivante du football féminin américain. Elle a joué plus de 200 fois pour l'équipe nationale, remportant deux titres olympiques et une Coupe du monde.