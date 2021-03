(c) belga

Zlatan Ibrahimovic s'est exprimé en conférence de presse lors du rassemblent de l'équipe nationale de Suède. C'est la première fois depuis 5 ans que le buteur porte le maillot suédois, lui qui avait mit fin à sa carrière internationale après la défaite (et donc l'élimination) de la Suède face à la Belgique à l'Euro 2016.

Une fois n'est pas coutume, Zlatan s'est montré assez calme dans ses déclarations. Il a évoqué notamment comment s'est fait son retour en sélection. Un retour qui est passé par un rencontre avec le sélectionneur Andersson. "Une rencontre très positive." explique-t-il dans des propos relayés par la Gazzetta dello sport. "Nous avons parlé de tout, de ma vision et de sa vision. Nous nous sommes compris. En fin de compte, il s'agissait de ce qu'il y avait de mieux pour la Suède. Je ne viens pas ici parce que je suis Zlatan ou Ibrahimovic. Tout ce que j'ai fait avant n'a pas d'importance, je suis ici pour apporter ma contribution. Je veux être bien physiquement. En ce moment, je me sens bien. Je suis fort. Je suis juste ici pour aider et faire de mon mieux."

Ancienne superstar et capitaine de l'équipe, Zlatan ne compte pas venir troubler l'ordre qui s'est installé durant son absence. "Je n'aurais aucun problème à partir du banc, je suis là pour aider l'équipe. Je n'exige rien. Et le capitaine est Granqvist", toujours selon la Gazzetta.