Du chambrage des deux côtés: l'échange incroyable entre Zapata et Ibrahimovic (vidéo)

Samedi, l'AC Milan s'est fait surprendre sur sa pelouse par l'Atalanta (0-3). Un match lors duquel Zlatan Ibrahimovic est resté muet, malgré des contestations pour obtenir un penalty en fin de match.

Et c'est à ce moment là que s'est passé un échange pour le moins houleux entre Duvan Zapata et Zlatan Ibrahimovic. Tout part d'une petite vanne du joueur de l'Atalanta, lancée au visage du Suédois. "Tu ne peux pas terminer un match sans un penalty. Tu veux marquer ton 13ème but ?", a lancé le Colombien.

Sans hésiter, Zlatan a répondu à sa manière. "De quoi tu me parles? J'ai marqué plus de buts que tu as joué de matchs dans ta carrière !", a répondu le Suédois. Ce qui se vérifie dans les faits, avec 498 buts inscrits pour Ibrahimovic contre 373 matchs joués par Zapata, qui n'a cependant que 29 ans.

Une scène typiquement zlatanesque...

