Il a craqué: un membre du staff de Newcastle jette une bouteille vers l'entraîneur de Liverpool (vidéo)

Un but de Fabio Carvalho après 7 minutes de temps additionnel a offert à Liverpool un victoire face à Newcastle (2-1) qui lui permet de ne pas trop décrocher du groupe de tête.

Avec 8 points et une différence de but de +9, les Reds prennent provisoirement la 5e place à la différence de buts, à 7 longueurs d'Arsenal et 5 de City, alors que les Magpies, dont c'était la première défaite de la saison, retombent à la 11e place avec 6 unités.

Newcastle avait pourtant profité des débuts tonitruants de leur nouvelle et plus chère recrue de leur histoire, Alexander Isak qui avait profité des largesses de la défense des Reds pour ouvrir le score (1-0, 38e).

Liverpool a beaucoup poussé au retour des vestiaires égalisant sur un centre en retrait de Mohamed Salah repris sans contrôle par Roberto Firmino (1-1, 61e). Et c'est finalement Carvalho, au lendemain de son 20e anniversaire, qui a donné la victoire de prêt, sur le tout dernier corner du match. De quoi faire enrager le staff des visiteurs, qui a jeté des bouteilles vers le banc adverse, provoquant une grosse tension entre les deux camps en fin de rencontre.

Des joueurs s'en sont ensuite mêlés et ont frôlé la bagarre générale. Une enquête de la fédération est évoquée pour définir qui a fait quoi etr envisager d'éventuelles sanctions.