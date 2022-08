Il a dit non à Tom Cruise: Lewis Hamilton révèle avoir refusé un rôle dans le dernier Top Gun

Lewis Hamilton continue de percer bien au-delà des grilles de Formule 1. Le pilote britannique, septuple champion du monde, était d'ailleurs récemment en couverture de Vanity Fair, qui lui a laissé la parole sur des sujets qui vont plus loin que son sport. Il y a aussi révélé une anecdote étonnante.

L'histoire commence quand Lewis Hamilton, grand fan de Top Gun, apprend qu'un nouveau film de la saga s'apprête à être tourné. Passionné de cinéma, où il pourrait s'investir après sa carrière, le Britannique a tenté d'y obtenir un rôle. "Je suis un ami de Tom Cruise. C’est l’une des personnes les plus gentilles que vous rencontrerez jamais. Quand j'ai entendu que Top Gun : Maverick sortait,, je me suis dit : "Oh, mon Dieu, je dois lui demander". J'ai dit "Peu importe de quel rôle il s'agit. Je vais même balayer quelque chose, être un nettoyeur dans le dos", raconte le pilote Mercedes.

Les mois passent. Tom Cruise finit par le rappeler, mais nous sommes en 2021 et Hamilton est en pleine lutte pour une huitième couronne mondiale en F1. Il a alors dû refuser l'offre de jouer dans le film. "Je suis perfectionniste. Je n'avais tout simplement pas le temps. C'était l'appel le plus bouleversant que je pense avoir jamais eu en déclinant cette proposition", a-t-il détaillé dans les colonnes du magazine.

Nul doute que d'autres opportunités se présenteront dans le futur.