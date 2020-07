Il a marqué le football allemand de son empreinte: Claudio Pizarro prend sa retraite

Après une carrière longue de deux décennies, riche de 490 matches et 197 buts en Bundesliga, l'attaquant péruvien Claudio Pizarro va prendre sa retraite sportive à l'âge de 41 ans. Lundi soir, il était sur le banc du Werder Brême, assistant au maintien de son équipe dans l'élite du football allemand grâce à un partage à Heidenheim (2-2) lors du match retour des barrages.

Pizarro, surnommé le 'Bombardier des Andes', a été une figure marquante du championnat allemand depuis son arrivée au Werder Brême en août 1999. Outre un passage peu remarqué à Chelsea (2007-2008), l'attaquant a toujours évolué en Bundesliga. Après deux premières saisons réussies chez les Werderaner, il a pris la direction de la Bavière pour rejoindre le Bayern Munich.

En deux passages au Rekordmeister (2001-2007 puis 2012-2015), Pizarro a compilé 125 buts et 53 assists en 327 rencontres. Il présente des statistiques similaires au Werder, où il a inscrit 153 buts et délivré 53 passes décisives en 320 matches, étalés sur quatre périodes distinctes. Il a connu au FC Cologne (2017-2018) son troisième club allemand.

Actuel sixième meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand, le deuxième étranger derrière le Polonais Robert Lewandowski, Claudio Pizarro présente un palmarès impressionnant. Six fois champion d'Allemagne, il a remporté six Coupes et une Supercoupe d'Allemagne ainsi qu'une Ligue des Champions, une Coupe du monde des clubs et une Supercoupe d'Europe.

Pizarro est le meilleur buteur de l'histoire du Werder Brême et le plus vieux joueur à avoir inscrit un triplé en D1 allemande. Le 2 mars 2016, il avait battu le vieux record de Manfred Burgsmüller en marquant à trois reprises à l'âge de 37 ans 4 mois et 28 jours. Le 16 février 2019, l'international péruvien est devenu le plus vieux buteur du championnat en marquant à l'âge de 40 ans et 136 jours. Enfin, il est aussi le joueur étranger avec le plus d'apparitions en Bundesliga (490).