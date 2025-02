Il aurait pu jouer au Barça, sa relation avec Messi, son amour pour Madrid: Cristiano Ronaldo se confie comme rarement

Partager:

Dans une longue interview, Cristiano Ronaldo a donné son point de vue sur toute une série de sujets qui le concernent. De son passage au Real Madrid à sa rivalité avec Lionel Messi, sans exclure des anecdotes sur le FC Barcelone, le Portugais se livre à coeur ouvert.

Cristiano Ronaldo s'est confié dans une rare interview à Edu Aguirre, journaliste pour le média espagnol Chiringuito. Le Portugais a abordé de nombreux sujets et s'exprime avec la confiance qui le caractérise, notamment quand il s'agit de parler... de lui-même. "Je suis le joueur le plus complet de tous les temps. Je le crois. Dire que Cristiano n'est pas complet est un mensonge. Je suis rapide, fort, je marque avec ma tête et avec mon pied gauche. Personne n'a été plus complet que moi. Vous pouvez préférer Pelé, Messi, Maradona, je comprends et respecte ça."

Justement, en parlant de Messi, CR7 assure qu'il a "une bonne relation" l'Argentin. "C’était une rivalité saine, on s’entendait bien", assure le quintuple Ballon d'or. Le Real Madrid Meilleur buteur de l'histoire de la Casa Blanca, Ronaldo a fait les beaux jours du Real Madrid en remportant de nombreux trophées. Il confie d'ailleurs que "j’aurai toujours Madrid dans mon cœur, c’était l’équipe où j’étais le plus heureux." À lire aussi Ce nouveau coéquipier de Cristiano Ronaldo signe un contrat de 2.300 euros par heure... puis refuse de vivre en Arabie Saoudite Au Real, Cristiano a tout gagné tant sur le plan collectif qu'individuel. Des récompenses qui ont marqué les supporters à jamais, selon lui. "J’ai fait là-bas des choses très importantes, de très belles choses et c’est pour cela que les gens n’oublient pas. Quand on laisse un héritage et une trace, les gens n’oublient pas."