Il avait souhaité la mort de Vladimir Poutine: Pep Guardiola défend ardemment son joueur ukrainien (vidéo)

Oleksandr Zinchenko vit une période très difficile. Le joueur ukrainien est pris par l'émotion depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Sous contrat à Manchester City, le jeune joueur ukrainien s'était exprimé très durement sur les réseaux sociaux, souhaitant notamment la mort de Vladimir Poutine. Il a aussi participé, à Manchester, à une manifestation appelant à la fin de la guerre.

En Angleterre, sa prise de position fait parler. Pour son entraîneur, Pep Guardiola, il faut aujourd'hui se mettre à la place de son joueur, qu'il a clairement défendu en conférence de presse. "Que ressentirions-nous si notre pays où nous sommes nés, où nous avons de la famille et des amis était attaqué, tuant des innocents ? Comment vous sentiriez-vous ?", a lancé le coach catalan à un journaliste. "J'ai parlé en privé avec lui et avec le staff. Oleks est un gars incroyablement fort. Ce n'est pas facile, mais aujourd'hui et hier à l'entraînement, il a été brillant. Il est prêt à jouer", a-t-il poursuivi, appelant lui aussi à la fin de cette guerre.

Zinchenko a un parcours marqué par le conflit russo-ukrainien. En 2014, alors qu'éclatait la guerre dans le Donbass, il avait dû fuir l'Ukraine et s'était réfugié en Russie avant de percer à Manchester City. Cette guerre le touche donc au cœur et suscite ses réactions sur les réseaux sociaux.