Il dribble tous ses adversaires et crucifie le gardien: le but incroyable d'un joueur de Francfort qui n'a que... 8 ans

Il y a un joueur qui a pu bien frimer ce lundi à l'école. Heureusement que son action était filmée, sinon ses copains ne l'auraient peut-être pas cru.

Le club allemand de l'Eintracht Francfort a partagé le but d'un des joueurs de son équipe des moins de 9 ans. Un splendide solo ponctué d'un but, c'est d'autant plus impressionnant quand il vient... du gardien de but !

Un superbe but d'un petit bonhomme qui ne restera probablement pas gardien toute sa vie, vu ses aptitudes pour les dribbles.