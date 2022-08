Il est lancé: Erling Haaland claque son premier triplé pour City et sauve son équipe de la défaite (vidéo)

Manchester City a signé une jolie remontada samedi à domicile face à Crystal Palace lors de la 4e journée de championnat. Capitaine, Kevin de Bruyne a été remplacé à la 89e quand les Citizens avaient assuré leur victoire 4-2 et avaient pris la première place du classement avec 10 points à égalité avec Brighton.

Peu à l'aise en première période, Manchester City était mené 0-2 à la mi-temps. Les Cityzens ont affiché un tout autre visage après la pause et a été récompensé de ses efforts par une frappe à ras de terre de Bernardo Silva (53e, 1-2). Alors qu'il n'avait pas encore inscrit un but à l'Etihad Stadium, Erling Haaland a égalisé d'une tête à bout portant (62e, 2-2). Débordant d'activité, le Norvégien a porté City au commandement (70e, 3-2) avant de compléter sa superbe prestation par un troisième but (81e, 4-2).

Avec ce triplé, Erling Haaland compte désormais 6 buts (et un assist) en 4 matchs de championnat et confirme son statut d'extraterrestre du football.

Petite frayeur pour les coéquipiers de KDB qui n'aura duré qu'une heure. Les champions en titre continuent leur marche irrésistible vers le sommet du classement.